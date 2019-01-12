Створено жіночі колготки, які не рвуться

Фахівці канадської компанії Sheertex придумали спосіб позбутися від стрілок і зачіпок, створивши колготки, які не рвуться.

Як повідомляється, поставки "чудо-колготок" вже почалися у грудні, проте новинка була представлена ​​недавно на виставці Consumer Electronics Show у Лас-Вегасі.

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Компанія збирається нарощувати і розширювати виробництво через широкий попит. У лабораторії взяли для створення жіночої мрії спеціальний полімерний матеріал, який використовують для бронежилетів і альпіністського спорядження.

Технологія дозволила зробити колготки легкими, але міцнішими за сталь. На дотик панчохи майже не відрізняються від звичайних, але порвати їх практично неможливо. Новинку випробували і навіть давали рвати собакам, але зачіпок так і не залишилося.

Зараз колготки можна замовити тільки в онлайн-магазині у чорному кольорі, але скоро виробники обіцяють ще три відтінки. Перші партії розкупили практично моментально. Їхня ціна становить 99 доларів.

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