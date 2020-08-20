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Instagram представив неоднозначну функцію, яка розлютила користувачів
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Відтепер в Instagram рекомендовані публікації будуть спливати в кінці стрічки і їх не можна буде відключити.
Instagram додає нову функцію, яка дозволить вам довше прокручувати стрічку.
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Відсьогодні, соціальна мережа буде завантажувати "Рекомендовані публікації" в кінці вашої стрічки, як тільки ви почнете отримувати новини від друзів і інших акаунтів, на які ви підписані. Зазвичай, коли користувач доходить до кінця своєї стрічки, Instagram просто відображає повідомлення "Ви в курсі всього!" і дозволяє переглядати старіші повідомлення. Тепер замість цього користувач за замовчуванням буде бачити пропоновані повідомлення з інших акаунтів, включаючи, звичайно ж, рекламу.
Окрім того, користувач все ще може переглядати старі повідомлення одним натисканням кнопки: він побачить опцію прямо під наступним повідомленням. Він також може повідомити Instagram, коли його не цікавить пропонована публікація, торкнувшись меню і обравши "не цікавить".
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