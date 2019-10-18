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Створено подушку-робота, яка допомагає заснути

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Подушка Somnox допомагає заснути - фото 1
Подушка Somnox допомагає заснути / designboom

Вчені з Делфтського університету створили подушку-робота, яка допомагає людині заснути за рахунок уповільнення ритму дихання. Винахід назвали Somnox і коштує 599 доларів.

За допомогою спеціальних датчиків подушка збирає статистику сну власника і автоматично підлаштовується під його частоту дихання, якщо він не спить. Багато досліджень вказують на те, що саме спокійне дихання допомагає людям розслабитися і позбутися від стресу.

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Спати на такій подушці буде не дуже зручно, але обіймати – цілком приємно. Пристрій синхронізується зі спеціальним додатком, де можна налаштувати режими розслаблюючих звуків і дихальних вправ.

Створено подушку-робота, яка допомагає заснути - фото 362257

Створено подушку-робота, яка допомагає заснути - фото 362258

Створено подушку-робота, яка допомагає заснути - фото 362259

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Джерело: designboom
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