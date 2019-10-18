Створено подушку-робота, яка допомагає заснути

Вчені з Делфтського університету створили подушку-робота, яка допомагає людині заснути за рахунок уповільнення ритму дихання. Винахід назвали Somnox і коштує 599 доларів.

За допомогою спеціальних датчиків подушка збирає статистику сну власника і автоматично підлаштовується під його частоту дихання, якщо він не спить. Багато досліджень вказують на те, що саме спокійне дихання допомагає людям розслабитися і позбутися від стресу.

І ще: У Ватикані випустили смарт-чотки, які замінять фітнес-браслет

Спати на такій подушці буде не дуже зручно, але обіймати – цілком приємно. Пристрій синхронізується зі спеціальним додатком, де можна налаштувати режими розслаблюючих звуків і дихальних вправ.

Читайте також: Apple запатентувала "розумний" перстень: в чому його особливість