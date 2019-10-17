Apple запатентувала "розумний" перстень: в чому його особливість

Apple подала заявку на патент, що описує "розумний" перстень, у Відомство з патентів і товарних знаків США. Відомо, що гаджет оснастять сенсорним дисплеєм, а також NFC-чипом. У чому ж полягає особливість гаджета компанії?

Патент під назвою "Пристрої, методи і призначені для користувача інтерфейси для носимих електронних обчислювальних пристроїв у вигляді кільця" описує смарт-перстень з сенсорним дисплеєм, процесором, акумулятором і компонентами безпровідних інтерфейсів.

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Відповідно до опису, користувачі зможуть взаємодіяти з пристроєм за допомогою жестів, які перстень розпізнаватиме завдяки акселерометру й іншим датчикам. Один з компонентів на персні нагадує зменшену версію коліщатка Digital Crown, яке використовується в Apple Watch.

Попри невеликий розмір сенсорного екрану, користувачі зможуть вводити символи, як у функції Scribble на "розумному" годиннику компанії.

Ймовірно, пристрій отримає Taptic Engine для тактильного зворотного зв'язку, чутливість до руху, біометричні датчики для відстеження показників здоров'я, функції фітнесу та NFC-модуль.

Наразі це лише патент з описом пристрою, який Apple планує випустити. Чи побачить він світ – невідомо.

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