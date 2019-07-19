Створено перші в світі кросівки для кіберспорту

Американський бренд спортивного взуття K-Swiss спільно з кіберспортивним клубом IGC випустив кросівки, в яких зручно довго сидіти за комп'ютером. У прес-релізі компанії сказано, що це "перше в світі взуття для занять кіберспортом".

Як пише Hypebeast, модель отримала назву MIBR ONE-TAP. Її створили, враховуючи основні потреби гравців IGC: зручність, гнучкість та контроль за температурою. Для комфорту взуття оснастили складаною задньою частиною – вона перетворює кросівки на спортивні капці. Температура взуття контролюється за допомогою вовняних вставок і системи охолодження Flow Cool.

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Кросівки виконані в чорних і сірих тонах, а коло на задній частині відсилає до бренду Made in Brazil, яким володіє IGC.

Модель вже продається онлайн за 125 доларів, але поки тільки обмеженим тиражем. Велику партію взуття планують випустити тільки до наступного року – поки виробник хоче подивитися на реакцію покупців.

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