На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Створено перші в світі кросівки для кіберспорту
-
- 21
Американський бренд спортивного взуття K-Swiss спільно з кіберспортивним клубом IGC випустив кросівки, в яких зручно довго сидіти за комп'ютером. У прес-релізі компанії сказано, що це "перше в світі взуття для занять кіберспортом".
Як пише Hypebeast, модель отримала назву MIBR ONE-TAP. Її створили, враховуючи основні потреби гравців IGC: зручність, гнучкість та контроль за температурою. Для комфорту взуття оснастили складаною задньою частиною – вона перетворює кросівки на спортивні капці. Температура взуття контролюється за допомогою вовняних вставок і системи охолодження Flow Cool.
І ще: Мрія школяра: Electronic Arts несподівано анонсувала продовження Plants vs. Zombies 3
Кросівки виконані в чорних і сірих тонах, а коло на задній частині відсилає до бренду Made in Brazil, яким володіє IGC.
Модель вже продається онлайн за 125 доларів, але поки тільки обмеженим тиражем. Велику партію взуття планують випустити тільки до наступного року – поки виробник хоче подивитися на реакцію покупців.
Читайте також: Детектив Пікачу не зумів стати найкасовішою екранізацією ігри в історії
- 19 липня
-
22:55Тіна Кароль позувала на камеру у прозорій сукні-сітці
-
22:44У Єгипті вперше відреставрують саркофаг Тутанхамона
-
22:23Дивіться трейлер комедії Джей і Мовчазний Боб: Перезавантаження
-
22:10BottleCapChallenge: майже гола зірка Playboy відкрила пляшку грудьми (18+)
-
21:50Як відмити кухню від застиглого жиру за п'ять хвилин
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
21:42Citroen може оснащувати свої автомобілі 30-дюймовими колесами
-
21:22У мережі засвітили макети iPhone 11
-
21:1120 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
21:02Максимум користі: чотири вагомі причини регулярно їсти селеру
-
20:53Будинок майбутнього: незвичайний особняк побудували у Польщі
-
20:42Xiaomi Qin 2: смартфон для студентів за 73 долари на Android GO
-
20:26Визначено денну норму споживання клітковини
-
20:12Обіцянки-цяцянки: Нотр-Дам не отримав жодної копійки від французьких мільярдерів
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
19:52Омлет в пакеті: унікальна смачна страва
-
19:44Ця ягода дозволяє усунути зубний біль
-
19:23Дієтологи спростували міф про кавунову дієту
-
19:14Lufthansa протестувала швидкий спосіб посадки в літак
-
18:50Полякова одягла купальник з екстремальним вирізом у зоні бікіні
-
18:41Xiaomi Mi A3 легко розбирати та ремонтувати: відео компанії
-
18:20Молодий британець понад 11 років не носить сучасний одяг
-
18:13Створено перші в світі кросівки для кіберспорту
-
18:12Гороскоп на 20 липня 2019: у Риб і Водоліїв загостряться почуття
-
17:55Зірка Танців з зірками змінилася до невпізнання
- 19 липня
-
22:10BottleCapChallenge: майже гола зірка Playboy відкрила пляшку грудьми (18+)
-
19:23Дієтологи спростували міф про кавунову дієту
-
17:00Парламентські вибори 2019: фінальний рейтинг партій, які балотуються у Раду
-
14:48Пропорційно-мажоритарна система виборів: як українці обирають новий парламент
-
13:00Притула розплакався під час інтерв'ю Єфросиніній: емоційне відео
-
09:57Джаред Лето влаштував міні-концерт на Пішохідному мосту в Києві: відео
-
07:15Як правильно зберігати продукти: поради медиків
- 18 липня
-
22:25Секс з начальницею: що означають найпопулярніші сни
-
20:00Зірки на виборах 2019: які шоумени і спортсмени можуть пройти в парламент
-
18:51Карти, гроші та два стволи: як змінилися актори культового фільму
-
17:19Максимум позитиву! 5 книг про те, як радіти життю
-
14:45Про дорогу, їжу і ціни: корисні англійські фрази, які виручать вас у відпустці
-
11:30Природні чудеса України: унікальні місця, які треба відвідати цього літа
-
07:17Погода в Україні 18 липня: дощі з грозами захоплять північ та захід
- 17 липня
-
21:55Зводимо її з розуму: 7 простих правил збудження
-
18:58Замки України: ТОП 11 старовинних споруд, які варто побачити
-
17:30ЗЕ ШОУ-БІЗ: смішна пародія про зірок, що йдуть на вибори, підкорила мережу
-
14:33Прізвище кандидата в нардепи чи вигадане слово? ТЕСТ до парламентських виборів
-
10:30Дітки виросли: як змінилися актори серіалу Дуже дивні справи
-
07:15Погода в Україні 17 липня: у південні області повертається спекотне літо
- 16 липня
-
22:14Чому медики не радять їсти морозиво влітку?
-
19:21Моделі 90-х: як змінилася сексуальна австралійка Ель Макферсон (18+)
-
18:07Чи працює Face App? Ми зістарили фото юних зірок і порівняли з реальними
-
14:30Як будуть виглядати українські зірки у старості: фотоперетворення з FaceApp
-
12:20Як швидко вивчити українську мову: найкращі додатки для смартфонів