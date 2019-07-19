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Створено перші в світі кросівки для кіберспорту

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Взуття ідеально підійде для геймерів - фото 1
Взуття ідеально підійде для геймерів

Американський бренд спортивного взуття K-Swiss спільно з кіберспортивним клубом IGC випустив кросівки, в яких зручно довго сидіти за комп'ютером. У прес-релізі компанії сказано, що це "перше в світі взуття для занять кіберспортом".

Як пише Hypebeast, модель отримала назву MIBR ONE-TAP. Її створили, враховуючи основні потреби гравців IGC: зручність, гнучкість та контроль за температурою. Для комфорту взуття оснастили складаною задньою частиною – вона перетворює кросівки на спортивні капці. Температура взуття контролюється за допомогою вовняних вставок і системи охолодження Flow Cool.

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Кросівки виконані в чорних і сірих тонах, а коло на задній частині відсилає до бренду Made in Brazil, яким володіє IGC.

Створено перші в світі кросівки для кіберспорту - фото 342074

Створено перші в світі кросівки для кіберспорту - фото 342075

Створено перші в світі кросівки для кіберспорту - фото 342077

Модель вже продається онлайн за 125 доларів, але поки тільки обмеженим тиражем. Велику партію взуття планують випустити тільки до наступного року – поки виробник хоче подивитися на реакцію покупців.

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Джерело: Hypebeast
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