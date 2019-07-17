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Детектив Пікачу не зумів стати найкасовішою екранізацією ігри в історії

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Детективу Пікачу забракло кількох мільйонів - фото 1
Детективу Пікачу забракло кількох мільйонів

Побутує думка, що фільми, зняті за мотивами ігор, приречені на провал. Мовляв, передати ту саму атмосферу на великому екрані неможливо. Втім, "Детектив Пікачу" спробував зруйнувати популярний міф.

Світові збори "Детектива Пікачу" досягли позначки у 436 мільйонів доларів при бюджеті у $ 150 000 000. Принаймні це стверджує сайт Yahoo.

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Це, можливо, і не найзначніший результат, але у своєму жанрі стрічка виявилася досить успішною. Преса вже охрестила фільм найкасовішою екранізацією ігор. Раніше цей титул утримував фентезі-блокбастер "Варкрафт" з його $ 433 млн зборів.

Це не єдина перемога жовтого звірика. На відомому порталі Rotten Tomatoes "Детектив Пікачу" очолив список фільмів, знятих за іграми. Картина обійшла і торішню "Tomb Raider: Лара Крофт", і масу інших стрічок.

Щоправда, на момент написання цієї новини з'явилася оновлена інформація. Опираючись на дані, які надав Box Office Mojo, сайт Yahoo сильно завищив збори в Норвегії, Новій Зеландії, Словенії, Португалії та Колумбії. У цих країнах за 12-14 липня стрічка зібрала не $ 7 млн, а $ 7 тис. Це означає, що її підсумкова каса – 429 млн, так що в фінансовому плані вона все ще поступається "Варкрафту".

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Джерело: Yahoo
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