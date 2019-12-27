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Створено "невидимий" аксесуар, який усуне головну проблему всіх MacBook

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Власники MacBook оцінять цей аксесуар - фото 1
Власники MacBook оцінять цей аксесуар

У 2016 році лінійка ноутбуків Apple втратила більшу частину інтерфейсних роз'ємів, на зміну яким прийшов USB Type-C. Для "повернення" потрібних портів на ринку з'явилися різні перехідники, але часто вони не дуже зручні в експлуатації. Тепер же має з'явитися ідеальне рішення!

Рішення стартапу DGRule багато в чому відрізняється від своїх аналогів – оригінальний аксесуар практично непомітний на корпусі лептопа.

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Аксесуар сподобається всім власникам MacBook Pro - фото 376670
Аксесуар сподобається всім власникам MacBook Pro

Ідея DGRule полягає в тому, щоб закріпити хаб безпосередньо під корпусом ноутбука – утримується він завдяки підключенню до двох протилежних USB Type-C портів. Ще однією перевагою аксесуара стало те, що після установки ноутбук трохи нахиляється вперед, що полегшує роботу за комп'ютером і зменшує навантаження на зап'ястя при друку.

У список роз'ємів док-станції увійшли USB Type-C з підтримкою зарядки потужністю до 100 Вт, три порти USB 3.1, слоти для SD і microSD, HDMI, miniDisplay Port, 3,5-мм аудіороз'єм і Thunderbolt 3. Один раз закріпивши аксесуар на ноутбуці більше нема потреби його знімати, оскільки DGRule має невелику товщину і легко поміщається у сумку разом з ноутбуком.

Розробники DGRule планували зібрати на краудфандинговому майданчику Kickstarter $ 5000 для старту виробництва. У результаті ж їм вдалося залучити інвестиції у розмірі понад $ 170 000. Вартість "невидимого" хаба становить $ 69. Перші поставки компанія запланувала на березень 2020 року.

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Джерело: Kickstarter
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