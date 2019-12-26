Новорічна щедрість: Apple безкоштовно роздає додатки в App Store

Компанія Apple вирішила порадувати користувачів і влаштувала різдвяну роздачу подарунків з 24 і по 29 грудня. Першими повідомлення про акцію отримали користувачі з Австралії, але, судячи з усього, приємний сюрприз є глобальним.

"З 24 по 29 грудня в App Store щодня вас чекає новий сюрприз. Заходьте щодня, щоб дізнатися, яке частування у нас вас чекає!" – йдеться на офіційному сайті компанії. Після Австралії акція розпочалася в Канаді і першим запропонованим додатком була гра Looney Tunes World of Mayhem. На наступний день американська компанія роздавала карткову гру Clash Royale.

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Ця нова акція фактично є відродженням акції "12 днів подарунків", яку Apple почала ще у 2008 році. Акція набула форми додатка, який користувачі могли встановити з App Store. Додаток пропонував безкоштовне завантаження з iTunes або App Store будь-якого пункту протягом кожного з 12 днів, що передують Різдву. Проте, промо-акція "12 днів подарунків" охопила набагато ширший спектр контенту. Apple пропонувала безкоштовні пісні, книги і фільми, додатки та ігри.

Кампанія "12 днів подарунків" припинилася у 2014 році, і нова акція в App Store – перший раз з 2014 року, коли Apple проводить подібні роздачі.

Також Apple роздає бонуси у низці умовно безкоштовних ігор: Fortnite, PUBG, Minecraft, Candy Crush Saga і ряді інших. Як мінімум, деякі користувачі отримали електронні листи з вказівкою популярних ігор і зазначенням змісту святкового бонусу, доступного в кожній з них. Наприклад, гравці Fortnite можуть отримати ексклюзивний святковий наряд, в той час як Clash of Clans пропонує в п'ять разів більше позитивних героїв завдяки набору різдвяних комплектів.

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