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Створено нейромережу, яка допомагає приготувати ідеальний сендвіч з бананами
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Пандемія коронавірусу стала причиною закриття популярних фастфудів і ресторанів. Через це багатьом довелося почати нарешті готувати вдома. Не секрет, що готування дається далеко не всім, а ось добре і смачно поїсти радий кожен.
Тому Ітан Розенталь поставив собі за мету написати програму, яка б допомогла йому приготувати ідеальний бутерброд з бананом і арахісовою пастою.
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Розенталь живе в Нью-Йорку й обожнює сендвічі з бананом і арахісовою пастою. Однак пандемія коронавірусу змусила його самостійно освоювати науку приготування ідеального бутерброда. Все виявилося не так складно, але в якийсь момент чоловік вирішив створити алгоритм, здатний допомогти йому створити сендвіч з ідеальними пропорціями.
Уже в процесі розробки ШІ любитель сендвічів зрозумів, що на це піде значно більше часу, ніж він думав спочатку. Складнощі викликало не розрізання бананів, а саме знаходження місця, де потрібно провести надріз для отримання однакових скибочок. Після цього довелося навчити алгоритм обчислювати точне місце для розміщення кожного шматочка банана, адже попри однакову товщину, всі вони мали різний розмір.
Дані він завантажив в єдину систему, що в результаті стало причиною створення програми, що допомагає користувачеві приготувати сендвіч з фотографій інгредієнтів. Творчі муки народження ПЗ і сам алгоритм Розенталь люб'язно розмістив на GitHub, звідки кожен любитель бутербродів може його безперешкодно завантажити. Програма розрахує по фотографії продуктів пропорції й оптимальне розташування інгредієнтів.
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