Створено найшвидший ПК, який може розігнатися до 100 км/год

Компанія Sega представила у Японії персональний комп'ютер, який може розганятися до серйозної швидкості – 100 км/год. Радіокероване шасі з комп'ютером на борту навіть не намагалися замаскувати під якусь машину.

Японська компанія назвала свій незвичайний проєкт найшвидшим персональним комп'ютером у світі, пише PC Watch. Він створений у тісній співпраці з компаніями Intel та ASRock. Випробування моделі проходили на одному з японських гоночних автодромів.

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Шасі має на собі корпус з процесором Intel Core i9-12900K, відеокартою Radeon RX6900, картою оперативної пам'яті на 32 гігабайти та накопичувачем SSD на два терабайти.

Конструкція має пружинну підвіску та гумові бампери, які мають пом'якшувати контакт машини з цінним вантажем.

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