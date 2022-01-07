Samsung представила найбільший ігровий OLED-монітор, що вигинається

Корпорація Samsung показала на виставці електроніки CES 2022 у Лас-Вегасі гігантський ігровий монітор Odyssey Ark (Ковчег Одіссея). Пристрій отримав рекордну для продуктів у своєму класі діагональ екрану 55 дюймів (1,37 метра) зі співвідношенням сторін 16:9.

З Odyssey Ark можна працювати в альбомній або портретній орієнтації, і, судячи зі знімків з виставки, у довільному положенні. У портретному режимі дисплей здається таким великим, що доводиться витягувати шию, щоб побачити його верхню частину, пише Engadget.

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Головна особливість новинки – вигнута матриця, що регулюється: юзер Odyssey Ark може змінювати її кут так, як йому буде зручно. Виробник поки що не розкриває технологію, за допомогою якої створено матрицю, а також максимальні кути вигину, але знімках монітор вигнутий під кутом 35-40 градусів.

У портретному (вертикальному) режимі монітор вміщується до трьох робочих столів, де одночасно відкриті відеочат та комп'ютерні ігри. Монітор схожий на рекламний щит чи величезний смартфон. У звичному для користувачів положенні монітор показує один із цих робочих столів.

Odyssey Ark при повороті регулюється з бездротового пульта управління: екран можна розділити на "ділянки" довільних розмірів не тільки в портретній, а й у альбомній орієнтації.

Samsung поки що не розкриває технічні характеристики гігантського монітора та його ціну. Odyssey Ark навряд чи коштуватиме дешевше за інші монітори для геймерів. Наприклад, 49-дюймові вигнуті монітори попереднього покоління Samsung Neo G9 коштують не менше 2 500 доларів.

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