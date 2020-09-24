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Створено найменший кубик Рубіка у світі: фото

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Кубик Рубіка - фото 1
Кубик Рубіка / sketchfab

В Японії створили найменший у світі кубик Рубіка. Головоломка важить всього 2 грами і коштує при цьому майже 2 тисячі доларів.

Незвичайну головоломку презентували в Токіо. Алюмінієвий кубик Рубіка важить всього 2 грами. Цей кубик є найменшим у світі, презентували його на честь 40-річчя його першої появи в країні. За перший рік у Японії продали чотири мільйони примірників кубиків Рубіка.

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Довжина грані іграшки становить 9,9 міліметра. Головоломку розробила японська компанія MegaHouse Corp. Вартість однієї іграшки становить 1880 доларів США.

Створено найменший кубик Рубіка у світі: фото - фото 427071

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Джерело: english.kyodonews
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