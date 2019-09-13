Створено найчорніший у світі матеріал

Вченим вдалося створити "найчорніший" із відомих раніше матеріалів. Дивіться, як він виглядає!

Створений матеріал, приблизно, удесятеро темніший за все, що відомо людям наразі. Фахівці спочатку не збиралися побити попередній рекорд показника поглинання світла, який становив 99,965 відсотка.

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Дослідники хотіли поліпшити теплові та електричні властивості алюмінію, за допомогою вирощування на ньому вуглецевих нанотрубок. Саме з їх допомогою був створений попередній рекордсмен "найтемнішого матеріалу" vantablack.

vantablack

За допомогою солей, що містять іони хлору, вчені змогли видалити з поверхні алюмінію шар оксиду, що перешкоджає проходженню електричного струму. Виростивши на очищеному алюмінії нанотрубки та осаджуючи на поверхню алюмінію пари вуглецю, вони отримали несподіваний результат. Кінцевий матеріал поглинає до 99,995 відсотка падаючого на нього випромінювання, незалежно від кута падіння світла.

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