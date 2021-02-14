Створено найбільш ергономічну комп'ютерну мишку: виглядає вона футуристично

Команда інженерів представила, за їхніми запевненнями, найбільш ергономічну комп'ютерну мишу. Повідомляється, що вона позбавлена у​сіх недоліків існуючих аналогів, у тому числі завдяки тому, що при її розробці глибоко занурилися у вивчення фізіології руки.

Пандемія коронавірусу привела до того, що люди почали проводити ще більше часу біля монітора. Мало того, навіть розваги тепер пов'язані з комп'ютером. За словами розробників ергономічної миші, вона дозволяє знизити шанс розвитку тунельного синдрому, зменшити напругу плечей і в цілому зробити роботу за ПК значно комфортнішою.

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Ключова особливість миші – те, що у неї немає тих недоліків, які є у стандартних "гризунів", хоча її функціональність нітрохи не гірша.

Створення мишки охоплювало кілька етапів, від нанесення на карту больових точок руки та ліплення виробу з глини до друку робочого прототипу на 3D-принтері та надання йому остаточної форми. Далі було необхідно врахувати правильне розміщення елементів керування. Незвичайним рішенням стала відмова від традиційних органів управління на користь жестів, що має дозволити утримувати руку у спокої.

Мишка оснащена цифровим дисплеєм для відображення різної корисної інформації, а корпус виконаний з алькантари, що забезпечує м'який і зручний хват. Основа зроблена з м'якого повсті з гумовою ручкою для плавних рухів. Про плани виходу подібного пристрою на ринок поки нічого не відомо.

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