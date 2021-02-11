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Не все так однозначно: Intel "розгромила" процесор Apple M1 у бенчмарках
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У листопаді минулого року Apple представила власний ARM-процесор, який продемонстрував значний рівень продуктивності за мірками десктопних рішень. З цим твердженням не погодилася Intel – і взялася довести перевагу фірмових чипів над рішеннями конкурента.
Щоправда, зробила Intel це вельми неординарним способом.
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Чипмейкер опублікував підбірку підсумків синтетичного тестування процесорів Core 11-го покоління, порівнявши отримані результати з підсумками тестів Apple M1. Примітно, що при цьому Intel змінювала обладнання при запуску різних бенчмарків, а також влаштувала "змагання" у додатку Topaz Labs AI – одному з небагатьох, де повною мірою використовується апаратне прискорення Intel.
За результатами випробувань новий Core i7-1185G7 перевершив M1 у певних завданнях. Наприклад, конвертацію файлу PowerPoint у формат PDF за допомогою чипа Intel виконали у 2,3 раза швидше. При обробці контенту в Gigapixel AI той же CPU впорався у 6 разів швидше за новинку від Apple, але при перетворенні файлів 4K AVC в HEVC / H.265 процесор M1 виявився усього у 1,23 раза повільнішим за флагмана Intel.
Своєрідним вийшло і тестування в ігрових сценаріях. Фактично Intel вийшла переможцем змагання, проте в 5 тестах з 10 були використані тайтли, які не підтримуються платформою Apple. При випробуваннях автономності MacBook Air і Acer Swift 5 показали майже ідентичний результат з різницею всього у 6 хвилин на користь останнього.
Нагадаємо, раніше Apple оголосила про поступову відмову від процесорів Intel у своїх комп'ютерах на користь "домашнього" рішення на архітектурі ARM.
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