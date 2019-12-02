Створено кросівки, які можна переробляти нескінченно

Бразильська компанія створила максимально екологічні кросівки – будь-яку їхню частину можна здати на переробку. Взуття зроблене з цукрової тростини, алое вера, кокоса і перероблених килимків для йоги.

Коли кросівки стануть уже непридатними, їхній власник може повернути їх назад виробникові – в компанії обіцяють почистити взуття і віддати нужденним. А якщо дати кросівкам друге життя неможливо, то їх розберуть на деталі: деякі частини відшліфують і додадуть в нові кросівки, а ті фрагменти, які зроблені з рослинної сировини, перетворять в компост.

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Кросівки продаються тільки в білому кольорі, з рожевими, зеленими, синіми, чорними і сірими вставками. Одна пара коштує 120 доларів.

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