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Створено комп'ютерний чіп для розшифровки думок людини
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У Китаї створили нейрокомп'ютерні інтерфейси (Brain-Computer Interface, BCI), як передбачає сама назва, – це пристрої, призначені для обміну інформацією між мозком і електронним пристроєм (наприклад, комп'ютером).
По суті, вони виконують те, що в науковій фантастиці заведено називати читанням думок. В останні роки вчені з різних країн добилися значного прогресу в розробці цієї технології. Нещодавно китайські вчені розробили новий комп'ютерний чіп, який, можливо, зможе довести ці технології до широких мас.
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Розробка нового чіпа "Brain Talker", створеного спеціально для підвищення ефективності інтерфейсів мозок-комп'ютер (BCI), спрямованих на розшифровку уявних намірів користувача виключно за допомогою нейронних електричних сигналів без використання природних нейро-м'язових шляхів.
"Зазвичай сигнали, що передаються і обробляються мозком, містять велику кількість фонового шуму. Розроблений нами чіп (Brain-Computer Codec Chip) здатний розпізнавати другорядні нейронні електричні сигнали і ефективно декодувати інформацію, що міститься в них, значно підвищуючи швидкість і точність передачі інформації за допомогою нейрокомп'ютерних інтересів", – пояснює в прес-релізі дослідник Мін Донг.
На думку Донга, їхня розробка здатна допомогти вивести технології нейрокомп'ютерних інтерфейсів з лабораторій на масовий ринок.
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