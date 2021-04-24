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Створено клавіатуру, що дозволяє друкувати у шість разів швидше (ВІДЕО)

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CharaChorder Lite - фото 1
CharaChorder Lite / cnbeta

Стартап CharaChorder запустив новий проєкт зі створення інтелектуальної клавіатури CharaChorder Lite. Фішка пристрою у тому, що вона не вимагає введення цілих слів.

Розробники спростили свою попередню систему для прискореного набору тексту шляхом вибірки цілих слів, який був комбінацією двох модулів зі складними тривимірними перемикачами, пише cnbeta.

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Нова CharaChorder Lite виглядає і працює як звичайна клавіатура, але програма набору діє так, що користувачеві не обов'язково набирати весь текст. Комбінації клавіш викликають ряд відповідних поширених слів, з яких лише треба вибрати бажане: це називається акордом.

Крім цього, слова в реченні не треба набирати в правильному порядку, адже технологія полягає в тому, що слова самостійно шикуються в потрібну пропозицію. За основу розробки взято властивість людського розуму оперувати цілими словами, які він легко розпізнає навіть при спотвореному написанні.

Вартість пристрою після запуску в продаж складе 299 доларів.

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