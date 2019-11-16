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Створено голограму, до якої можна доторкнутися
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Вчені Сассекського університету створили анімовану 3D-голограму, яку можна помацати і почути. Надалі ця технологія може замінити окуляри віртуальної реальності.
Технологія працює за допомогою звукових хвиль і невеликої кульки, діаметром два міліметри. Хвилі змушують кульку рухатися з невловимою оком швидкістю і формувати в польоті запрограмовану фігуру.
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Людина бачить тривимірну модель і якщо піднесе до голограми руку, то зможе відчути переміщення кульки. Додатково кульку можна змусити вібрувати на частотах, які створюють звукові хвилі.
Передбачається, що вдосконалена версія цієї технології може замінити окуляри віртуальної реальності.
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