Карти Google отримали нову корисну функцію: туристи оцінять

Компанія Google додала у свій додаток Карти можливість автоматичного перекладу. Як запевняють розробники, після нововведення туристам буде простіше орієнтуватися в інших країнах.

"За допомогою нової функції перекладу, яку ми додамо в цьому місяці, пристрій зможе озвучувати назву місця та адресу потрібною мовою. Якщо ви захочете у ресторан з невимовною назвою або прочитати адресу готелю, написану невідомою мовою, просто натисніть іконку поруч з назвою або адресою, і Google Карти озвучать його", – пояснює менеджер Google Карти Ласло де Бріссак.

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За його словами, якщо ви захочете більше поспілкуватися з місцевими жителями, Google Карти миттєво перемикнуть вас на Google Перекладач. Технологія озвучування тексту автоматично визначає мову, яка використовується на пристрої, і те, в яких випадках вам може знадобитися переклад. Наприклад, якщо на телефоні встановлено англійську мову, а ви шукаєте пам'ятки Токіо, поруч з назвою та адресою обраного місця відобразиться значок перекладу в реальному часі.

У цьому місяці нова функція з'явиться в додатку для Android і iOS 50 мовами, в тому числі і українською. Згодом список підтримуваних мов обіцяють розширити.

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