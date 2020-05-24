Ще до винаходу вакцини: колишній глава ВООЗ здивував заявою про коронавірус

Екскерівник Всесвітньої організації охорони здоров'я поділився доволі позитивними думками про те, що коронавірус може зникнути ще до появи вакцини.

Британський медексперт, онколог та ексдиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Керол Сікора на своєму профілі в соцмережі Twitter висловив дуже оптимістичний прогноз щодо COVID-19.

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"Існує реальна ймовірність того, що вірус згорить природним шляхом ще до розробки будь-якої вакцини", – зазначив він. До того ж, колишній глава ВООЗ підозрює, що у людей значно кращий імунітет, аніж вважалось. Але все одно потрібно уповільнювати процес поширення вірусу, хоч він і може зникнути самостійно.

There is a real chance that the virus will burn out naturally before any vaccine is developed.



We are seeing a roughly similar pattern everywhere - I suspect we have more immunity than estimated.



We need to keep slowing the virus, but it could be petering out by itself. — Professor Karol Sikora (@ProfKarolSikora) May 16, 2020

Але таке позитивне мислення не надто підтримує теперішній директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус, який наголошує на високих ризиках загрози коронавірусу.

"Перші серологічні дослідження малюють переконливу картину: навіть в найбільш уражених регіонах пропорція населення з сигнальними антитілами не більше 20%, а в більшості місць не більше 10%. Іншими словами, більшість населення світу залишається під загрозою зараження", – наголошує він.

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