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Коронавірус Карантин

Ще до винаходу вакцини: колишній глава ВООЗ здивував заявою про коронавірус

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У ВООЗ розділились думки про коронавірус - фото 1
У ВООЗ розділились думки про коронавірус

Екскерівник Всесвітньої організації охорони здоров'я поділився доволі позитивними думками про те, що коронавірус може зникнути ще до появи вакцини.

Британський медексперт, онколог та ексдиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Керол Сікора на своєму профілі в соцмережі Twitter висловив дуже оптимістичний прогноз щодо COVID-19.

І ще: Чи засмагання захищає від коронавірусу: відповідь МОЗ

"Існує реальна ймовірність того, що вірус згорить природним шляхом ще до розробки будь-якої вакцини", – зазначив він. До того ж, колишній глава ВООЗ підозрює, що у людей значно кращий імунітет, аніж вважалось. Але все одно потрібно уповільнювати процес поширення вірусу, хоч він і може зникнути самостійно.

Але таке позитивне мислення не надто підтримує теперішній директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус, який наголошує на високих ризиках загрози коронавірусу.

"Перші серологічні дослідження малюють переконливу картину: навіть в найбільш уражених регіонах пропорція населення з сигнальними антитілами не більше 20%, а в більшості місць не більше 10%. Іншими словами, більшість населення світу залишається під загрозою зараження", – наголошує він.

Важливо: Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 24 травня

Джерело: ЙОД
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