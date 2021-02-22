Створено будинок на колесах з ліфтом та балконом: фото

Британо-китайська компанія SAIC Maxus створила двоповерховий будинок на колесах Life Home V90 Villa Edition С-класу. На його другий поверх можна піднятися за допомогою ліфта, а над кабіною водія розташований балкон.

Бічні секції машини можна розсовувати, щоб розширити перший поверх. Звідти ж висувається повністю дзеркальний другий поверх. Площа мобільного будинку становить 32,4 квадратні метри.

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Всередині є великий диван і телевізор, санвузол і кухня з барною стійкою, духовкою, раковиною і холодильником. Другий поверх має чайний столик і місця для сидіння. Його можна використовувати як їдальню або кабінет, а ще там досить місця для заняття йогою. Крім того, там є вихід на балкон, на якому можна насолоджуватися навколишніми видами.

Коштує Life Home V90 Villa Edition 413 000 доларів, що за поточним курсом понад 11,5 мільйона гривень.

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