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Рай для геймерів: подивіться на цей Lexus IS з гігантським екраном всередині

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Lexus IS - фото 1
Lexus IS / thedrive

Lexus показала особливий IS, побудований з урахуванням побажань геймерів стрімінгового сервісу Twitch.

Перетворений на ідеальний ігровий простір спорт-седан оснастили комп'ютером, приставкою, гігантським монітором і барвистим підсвічуванням салону.

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Щоб створити ігровий IS, Lexus запросила відому американську стримершу Fuslie у ролі ведучої дизайн-сесії. В її рамках всі бажаючі користувачі Twitch голосували за ті чи інші модифікації для седана, починаючи від оформлення екстер'єру і закінчуючи симпатичним геймпадом.

Для салону більшість обрала тему під назвою "Неоновий Токіо" з безліччю елементів відображення. На стелі зробили акриловий шар з вставками, що імітують краплі дощу, і встановили підсвічування з кольоровими світлодіодами. На заднє скло можна вивести будь-яке зображення, а всі стекла затемнили, щоб світло не заважало грі.

Рай для геймерів: подивіться на цей Lexus IS з гігантським екраном всередині - фото 448586

Рай для геймерів: подивіться на цей Lexus IS з гігантським екраном всередині - фото 448587

Рай для геймерів: подивіться на цей Lexus IS з гігантським екраном всередині - фото 448588

Рай для геймерів: подивіться на цей Lexus IS з гігантським екраном всередині - фото 448589

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Джерело: thedrive
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