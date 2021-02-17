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Rolls-Royce створив ексклюзивний Phantom з рідкісного матеріалу: розкішні фото

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Ексклюзивний Phantom - фото 1
Ексклюзивний Phantom / press.rolls-roycemotorcar

Rolls-Royce представив ексклюзивну модель Phantom, створену з дерева породи Коа, яке росте тільки на Гавайських островах. Автомобіль зробили на замовлення і відтворили його в ретростилі.

На пошук ідеального зразка Коа пішло три роки. За словами майстра Rolls-Royce по обробці дерева, це був один шанс на мільйон. Ця порода росте на території парків і заповідників, які охороняються. Коа можна брати тільки з приватних сільськогосподарських угідь і воно має специфічні умови вирощування.

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Rolls-Royce створив ексклюзивний Phantom з рідкісного матеріалу: розкішні фото - фото 448202
Rolls-Royce створив ексклюзивний Phantom з рідкісного матеріалу: розкішні фото - фото 448203
Rolls-Royce створив ексклюзивний Phantom з рідкісного матеріалу: розкішні фото - фото 448204

Виконання кузова Phantom підібране в тон зразка 1934 року Packard Twelve Coupe – автомобіля з колекції замовника. Для моделі вибрали глибокий синій колір з сірими лініями на кузові і пофарбували центри колісних дисків. На двері водія і пасажира нанесені ініціали замовника і його дружини – "JBS Jr" і "LAS".

Пороги також прикрасили індивідуальними накладками, на яких викарбували напис: "Зроблено вручну в Гудвуді, Англія, для Лаури & Джека Бойда Сміта". На стелі салону Phantom дизайнери відтворили зоряне небо, що повторює небосхил над Клівлендом – місцем народження замовника авто. Малюнок складається з 1 420 оптоволоконних вогнів на тлі темно-синьої шкіри.

Автомобіль також має виготовлений в єдиному екземплярі персональний набір для пікніка. Матеріали скрині, як і салон, створені з дерева коа, нержавіючої сталі і шкіри сірого кольору. У набір входять:

  • келихи для вина ручної роботи і декантер угорської фабрики Ajka Crystal factory;
  • виготовлені в Англії прибори з нержавіючої сталі;
  • порцелянові тарілки від Wedgwood.
Rolls-Royce створив ексклюзивний Phantom з рідкісного матеріалу: розкішні фото - фото 448206
Rolls-Royce створив ексклюзивний Phantom з рідкісного матеріалу: розкішні фото - фото 448207
Rolls-Royce створив ексклюзивний Phantom з рідкісного матеріалу: розкішні фото - фото 448208
Rolls-Royce створив ексклюзивний Phantom з рідкісного матеріалу: розкішні фото - фото 448209
Rolls-Royce створив ексклюзивний Phantom з рідкісного матеріалу: розкішні фото - фото 448205
Rolls-Royce створив ексклюзивний Phantom з рідкісного матеріалу: розкішні фото - фото 448210

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Джерело: press.rolls-roycemotorcar
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