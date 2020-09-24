Створено Alice Camera: крутий гаджет, який перетворить ваш смартфон на професійну камеру

Мобільні камери розвиваються семимильними кроками, але все ще помітно відстають від повнорозмірних аналогів. Одна з причин – обмежені розміри матриці й оптики. Британський стартап Photogram AI вирішив виправити це, представивши Alice Camera.

Alice Camera – камера зі змінними об'єктивами, створена для використання у парі зі смартфоном.

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Alice Camera значно компактніша за повнорозмірні камери. У ній встановлено 11-мегапіксельний сенсор Sony Quad-Bayer формату Four Thirds з розміром пікселя 4,63 мкм і підтримкою зйомки у режимі HDR. Пристрій оснащується стандартним кріпленням Micro Four Thirds і поставляється зі змінним об'єктивом.

"Ми команда інженерів, фахівців з обробки даних та творців контенту, і ми витратили останні десять місяців на створення Alice, тому що, на нашу думку, камерам серйозно не вистачало значущих інновацій за останні десять років", – розповідають творці камери.

На задній стороні Alice Camera немає традиційного видошукача або екрану. Замість цього там міститься кріплення під смартфон, який і виконує цю функцію. Для роботи з камерою створили спеціальний мобільний додаток, що підтримує різні режими зйомки і налаштування. При цьому смартфон можна використовувати і далеко від камери. Наприклад, можна встановити її на штатив і здалеку сфотографувати себе.

За словами розробників, вони зробили велику ставку на технології штучного інтелекту. Вони використовуються для поліпшення автофокусу, кольору, експозиції, стабілізації, шумозаглушення й інших параметрів. Таким чином, в Alice Camera з'єднуються апаратні переваги великих камер і програмні фішки смартфонів.

Наразі пристрій перебуває на стадії концептуального прототипу, а в найближчі місяці буде запущена краудфандингова кампанія на Indiegogo. Початок поставок серійного зразка заплановано на літо 2021 року за ціною 750 фунтів стерлінгів, що дорівнює приблизно $ 957.

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