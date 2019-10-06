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Створено алгоритм, який пояснить меми людям з вадами зору

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Створено алгоритм, який пояснить меми людям з вадами зору - фото 1

Дослідники з Університету Карнегі-Меллон створили алгоритм, який дасть незрячим людям доступ до мемів. Точність системи – 92%.

Завдання було складним, кажуть вчені. "Меми навмисно зроблені так, щоб виключити тих, хто не розуміє або не має можливості їх зрозуміти з першого разу", – зазначає Скотт Уорк, дослідник мемів в Університеті Уорвіка.

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Створено алгоритм, який пояснить меми людям з вадами зору - фото 359912

Люди з вадами зору зазвичай збільшують екран, щоб читати тексти, але це не підходить для складнішого контенту, такого як меми. А незрячі люди повністю позбавлені можливості сприймати таку інформацію. Алгоритм, який створили дослідники, спочатку розпізнає, чи є зображення мемом чи це звичайна картинка. Після того, як мем розпізнаний, система його класифікує, використовуючи шаблони з бази даних. Потім розпізнає текст, щоб зрозуміти суть жарту і донести її до людини.

Зараз програму ще тестують, але коли вона буде повністю готова, то інтернет дійсно стане доступним для всіх. "Чим далі ми будемо рухатися в навчанні системи, тим більше вона буде розуміти контекст жартів і пояснювати їх користувачам", – кажуть розробники.

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Джерело: onezero.medium
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