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Створено AdBlock Radio, який блокує рекламу в прямих ефірах

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Створено AdBlock Radio - фото 1
Створено AdBlock Radio / pexels

Розробник Олександр Стореллі створив AdBlock Radio – він блокує рекламу в прямих радіоефірах і підкастах. Алгоритм навчився це робити за допомогою машинного навчання і методів, подібних з додатком Shazam.

Як повідомляється, Олександр Стореллі робив програму три роки, але вона досі потребує поліпшення. Наприклад, AdBlock Radio може помилково заблокувати реп і хіп-хоп, ідентифікуючи їх як рекламу. Крім того, в алгоритмі є проблеми з розпізнаванням нативних оголошень.

І ще: Facebook почав приховувати кількість лайків

Створено AdBlock Radio, який блокує рекламу в прямих ефірах - фото 358330

"Реклама експлуатує людські слабкості, – каже Стореллі. – Оголошення нечесно спокушають людей, крадуть час і обіцяють вищий соціальний статус. Блокування реклами стане для багатьох полегшенням". Автор вважає, що його програма допоможе компанія розробити нові бізнес-моделі.

Програміст також залишив вихідний код програми відкритим і дав детальні інструкції про те, як його використовувати.

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Джерело: vice
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