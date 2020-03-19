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Карантин Коронавірус

Створена волога серветка, яка вбиває вірус COVID-19

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Створена волога серветка, яка вбиває вірус COVID-19 - фото 1

Вчені з Техаського технологічного університету створили дезінфікуючу серветку, яка здатну зруйнувати структуру коронавірусу COVID-19.

FiberTec – це тришарова неткана серветка, яка має прошарок з активованого вугілля, який широко використовується як основний сухий метод знезараження в лікарнях і машинах швидкої допомоги. Фахівці пояснили, що на основі вугілля створено багато дезінфікуючих засобів, які активно використовуються для екстреної медичної допомоги.

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Як заявляють розробники, структура серветки ефективна при утриманні тілесних рідин, таких як слина і слиз, через які можуть передаватися віруси. Активоване вугілля також може поглинути заражені частинки.

Створена волога серветка, яка вбиває вірус COVID-19 - фото 393156

Така серветка буде особливо актуальна для дезінфекції приміщень після перебування в них пацієнтів з коронавірусною інфекцією. Також її можна використовувати в приватному порядку для очищення невеликих поверхонь, наприклад телефону або ручки дверей,
– пишуть вчені.

Високопористий вуглець в структурі може вловлювати пари і аерозолі, в яких містяться мікроби. Серветка допоможе очистити будь-які поверхні, впевнені розробники. Одна з головних переваг такої серветки полягає в тому, що її можна використовувати кілька разів.

Розробка і тестування серветок були спонсоровані Міністерством внутрішньої безпеки США. Перші тести показали, що компонент серветки без проблем справляється з вірусом COVID-19.

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Джерело: medicalxpress
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