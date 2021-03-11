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Створена противірусна пластикова карта: як вона працює
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Японська компанія Toppan розробила пластикову карту, яка покликана зробити безготівкові платежі більш гігієнічними. Новинка отримала сертифікат Міжнародного товариства підтримки зростання виробництва протимікробних препаратів.
Розробник заявляє, що 99% вірусних частинок, що потрапляють на поверхню їх пластикової карти, гине протягом 24 годин.
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Ефект досягається за допомогою спеціального антивірусного засобу, що входить в матеріал, з якого виготовлена карта. Навіть якщо поверхня карти буде подряпана, противірусний ефект збережеться.
"Цілком природно, що сьогодні люди шукають рішення, що підвищують безпеку та гігієну. Наші карти можуть допомогти забезпечити це, зменшивши присутність вірусів на поверхнях, а це означає, що ми можемо насолоджуватися великим рівнем душевного спокою на роботі і в нашому повсякденному житті", – відзначили в компанії, яка розробила новинку.
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