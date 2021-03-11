Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 березня

Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 11 березня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 11 березня: в Україні виявлено 1 425 522 випадки коронавірусу.

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9 084 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 11 березня до Центру громадського здоров'я надійшло 106 464 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 7 235 711​ результати тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксовано ​​ ​​ Станом на ранок 11 березня до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманорезультати тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 425 522 Одужали 1 210 246 Померли 27 685

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (853), Вінницькій (659), Львівській (600), Одеській (588) та Чернівецькій (587) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 659 Волинська область 171 Дніпропетровська область 339 Донецька область 276 Житомирська область 384 Закарпатська область 463 Запорізька область 249 Івано-Франківська область 533 Кіровоградська область 68 Київ 853 Київська область 510 Львівська область 600 Луганська область 67 Миколаївська область 143 Одеська область 588 Полтавська область 358 Рівненська область 267 Сумська область 185 Тернопільська область 355 Харківська область 558 Херсонська область 44 Хмельницька область 507 Чернівецька область 587 Черкаська область 254 Чернігівська область 66

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 11-03-2021:

Захворіли 118 174 797 Одужали 93 863 430 Померли 2 622 558 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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