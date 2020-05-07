Створена колірна карта поверхні Меркурія: гіпнотичне відео

У NASA презентували колірну карту поверхні Меркурія. Дивовижний ролик з'явився на офіційній сторінці космічного агентства в Instagram.

Астрономи зазначили, що гіпнотичне відео є глобальною колірною картою поверхні планети.

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При цьому воно було створене за допомогою мозаїки з тисяч наборів зображень, отриманих ширококутною камерою космічного корабля MESSENGER. Зазначається, що яскраві кольори на ролику пов'язані з тим, скільки сонячної енергії на певних довжинах хвиль відбивається від поверхні.

Незвичайний ролик за 9 годин подивилися майже 4,3 мільйона разів.

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