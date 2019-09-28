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Створена карта найпопулярніших прізвищ у різних країнах

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Карта прізвищ - фото 1
Карта прізвищ / pinterest

Чеський лінгвіст Якуб Маріан провів цікаве дослідження. Він дізнався, в яких європейських країнах найпоширеніші прізвища і навіть склав на основі цього карту.

Відразу виникає питання: чому країни розділені за певними кольорами? Для чого це потрібно: щоб розділити кордони на карті? А от і ні. Кольори – це значення кожного прізвища, точніше її походження.

І ще: У картах Google з'явився режим "інкогніто": як це працює

  • червоний – прізвища, що походять від якоїсь якості або властивості, наприклад, тихий, сумирний (російське прізвище Смирнов)
  • синій – прізвища, що походять від імені батька (наприклад, Андерсон в Швеції від імені Андерс)
  • зелений – прізвища, пов'язані з яким-небудь природним об'єктом (латиське прізвище Берзіньш від "маленька береза")
  • коричневий – прізвища, пов'язані з професіями (в Німеччині Міллер, що означає "мірошник")
  • бірюзовий – прізвища, пов'язані з місцем, звідки з'явився рід
Створена карта найпопулярніших прізвищ у різних країнах - фото 358155

Не кожному, хто побачить перший варіант карти, де написані тільки прізвища, стане відразу все зрозуміло. Для цього лінгвіст розшифрував кожне прізвище, щоб було зручніше зрозуміти, що воно означає. Ось і другий варіант карти:

Створена карта найпопулярніших прізвищ у різних країнах - фото 358156

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Джерело: pinterest
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