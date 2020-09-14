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Створена інтерактивна карта, яка показує розташування вашого будинку мільярд років тому
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Рух літосферних плит змінює вигляд Землі уже понад 4 мільярди років. Проте переглянути розташування будь-якого міста в один з найдавніших історичних періодів тепер можна через сервіс Ancient Earth Globe.
Наша планета перетворювалася величезну кількість разів, формуючи континенти, моря й океани. З плином часу океан оголював великі області суші. І подивитися, де б було ваше місто у будь-який древній історичний період можна через сервіс Ancient Earth Globe.
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Задати можна період в діапазоні від 750 млн років тому до наших днів. Правда, крок буде досить великим. Крім того, тут можна вибрати певну подію, яка мала велике значення для розвитку життя на планеті: від появи перших водоростей до динозаврів. Наприклад, місце, де зараз розташований Київ, змінювалося з посушливих регіонів і полярних шапок, до тропічних лісів за останні мільярд років.
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