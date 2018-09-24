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Створена детальна карта станцій-привидів метро Лондона

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Складена карта станцій-привидів метро Лондона - фото 1
Складена карта станцій-привидів метро Лондона / Smithsonian Magazine

У Лондонському метро – 49 закинутих станцій, вони всі були нанесені на карту Франкліном Джарріром.

Франклін Джаррір виділив станції-привиди сірим кольором, вказуючи точну дату, коли вони були закриті.

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Це найточніша карта занедбаних станцій, яка коли-небудь була зроблена, як стверджує Транспортне бюро Лондона.

Створена детальна карта станцій-привидів метро Лондона - фото 278050
Створена детальна карта станцій-привидів метро Лондона / dailymail
Створена детальна карта станцій-привидів метро Лондона - фото 278051
Створена детальна карта станцій-привидів метро Лондона / dailymail

Більшість станцій (багато з яких сьогодні зникли без сліду) були закриті через мале число пасажирів або зміни транспортних магістралей. Наприклад, станцією Blake Hall на Центральній лінії користувалося всього 17 пасажирів, коли вона закрилася в 1981 році.

Створена детальна карта станцій-привидів метро Лондона - фото 278052
Створена детальна карта станцій-привидів метро Лондона / dailymail
Створена детальна карта станцій-привидів метро Лондона - фото 278049
Створена детальна карта станцій-привидів метро Лондона / dailymail

Під час Другої світової війни всі станції метро, ​​в тому числі і закриті, використовувалися як бомбосховища, в яких ховався навіть Вінстон Черчилль. Одна зі станцій викуплена Міністерством оборони і затребувана до цього дня.

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Джерело: dailymail
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