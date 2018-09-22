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Над проектуванням нових станцій метро у Дніпрі працюватиме бюро Захи Хадід

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Дітище архітектурного бюро Zaha Hadid Architects - фото 1
Дітище архітектурного бюро Zaha Hadid Architects / archinect

21 вересня 2018 року, мер Дніпра Борис Філатов підписав з відомим у всьому світі британським бюро Zaha Hadid Architects договір про призначення архітектора, пов'язаного з будівництвом метро. В результаті співпраці в місті повинні з'явитися станції "Центральна", "Театральна" та "Музейна".

"Сьогодні ми підписали з британським бюро "Zaha Hadid Architects" контракт на проектування станцій у дніпровському метрополітені. Ніхто не вірив, а ми зробили. Тепер чекаю тонни бруду та побажань, "а краще б замість архітекторів англійських за великі гроші мер пофарбував нам під'їзд". Але я знаю точно, що після того як мене не буде, в моєму місті залишиться метро імені Захі Хадід..." – написав у себе в Facebook Борис Філатов.

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Зараз лінія метро в Дніпрі складається з шести станцій і є найкоротшим підземним маршрутом в Європі. Після будівництва нових станцій загальна довжина лінії виросте до 11,1 км. Будівництво трьох нових станцій метро в Дніпрі почали торік.

Станція метро в Ер-Ріяді - фото 277754
Станція метро в Ер-Ріяді
Станція метро в Ер-Ріяді - фото 277755
Станція метро в Ер-Ріяді

Метро будують за новим австрійським методом, який дозволить закінчити будівельні роботи в півтора раза швидше, ніж за іншими методиками. Виконавець проекту – турецька компанія Limak, субпідрядник – ВАТ "Київметробуд", консультант – французька фірма Egis. Будівництво нових станцій метро планують завершити до 2022 року.

Станція метро в Ер-Ріяді - фото 277753
Станція метро в Ер-Ріяді
Станція метро в Ер-Ріяді - фото 277752
Станція метро в Ер-Ріяді

Заха Хадід – британський архітектор іракського походження, одна з найвідоміших архітекторів світу. Її проектам властива впізнавана плавна футуристична геометрія. Архітектор померла у 2016 році, проте бюро Zaha Hadid Architects продовжує працювати в стилі засновниці.

Станція метро в Ер-Ріяді - фото 277751
Станція метро в Ер-Ріяді
Станція метро в Ер-Ріяді - фото 277750
Станція метро в Ер-Ріяді

Торік Zaha Hadid Architects побудували станцію метро в Ер-Ріяді. Зовні станція нагадує круїзний лайнер і є великим транспортним хабом, що з'єднує три гілки метрополітену і монорельс. Станція площею 45 тисяч квадратних метрів має шість платформ, чотири рівні та два поверхи паркінгу.

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Джерело: Хмарочос
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