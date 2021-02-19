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Студія Pixar випустила ремейк мультфільму Вперед і вгору у стилі аніме

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Мультфільм Вперед і вгору зняли у стилі аніме - фото 1
Мультфільм Вперед і вгору зняли у стилі аніме

Студія Pixar створила ремейк мультфільму "Вперед і вгору" у стилі аніме. Студія опублікувала відео у твіттері. Компанія стверджує, що це "піксельна пригода, яку не можна пропустити".

Мультфільм триває усього півтори хвилини і є коротким переказом "Вперед і вгору". Головний герой прив'язав тисячі повітряних кульок до свого будинку і відправився у подорож, щоб знайти райський водоспад.

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У відеоремейку немає жодного діалогу. Зате у мультфільмі представлені всі герої оригінальної картини: господар літаючого будинку Карл, бойскаут Рассел, пес Лаг і яскравий птах Кевін.

Нагадаємо, раніше Pixar вперше зробила персонажа-гея головним героєм свого мультфільму. Стрічка "Out" вийшла на стрімінговому сервісі Disney +.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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