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Сімпсони знову передбачили протести у США: кадри заворушень з мультфільму

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Сімпсони знову передбачили протести у США: кадри заворушень з мультфільму - фото 1

Легендарний американський мультфільм "Сімпсони", який, серед іншого, відомий своїми пророцтвами знакових для світу подій, передбачив масові заворушення у США, які спалахнули в країні 6 січня.

Так, у мережі показали події, які "відбулися" 20 січня 2021 року – "день інавгурації нового президента". Місто перетворилося на постапокаліптичну місцевість, де панує розруха. Про це розповідається у 4 серії 32 сезону.

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За сюжетом епізоду, через заворушення, які почалися у головному місті Сімпсонів – Спрінгфілді, вирує вогонь. Величезні роботи пересуваються вулицями і руйнують всі будівлі. В кінці у місто вриваються три вершники апокаліпсису: "Мор", "Голод" і "Війна".

Єдина надія людства на порятунок, за сюжетом серії – Гомер Сімпсон, який сидить на даху будинку з рушницею і банкою пива в руках.

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Джерело: youtube
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