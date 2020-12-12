Студія Disney знову перенесла дати виходу нових фільмів: від Кінгсмена до Чорної пантери 2

Кіностудія Disney прийняла рішення вкотре змінити дати прем'єр своїх стрічок по всьому світу. Коли фанати зможуть оцінити нові стрічки – читайте далі.

Під час Дня інвесторів Disney здивував анонсом понад сотні новеньких серіалів та кіно, однак пандемія коронавірусу змусила компанію переглянути прем'єри деяких з них.

І ще: Крістіан Бейл зіграє лиходія в новому фільмі Marvel

Так виглядають зміни у графіку виходу найочікуваніших фільмів від Disney.

"Kingsman: Люди короля" – 12 березня 2021 (замість 21 лютого 2021)

"Персонаж (Free Guy)" – 21 травня 2021 (замість осені 2020)

"Смерть на Нілі" – 17 вересня

"Тор: Любов та грім" – 22 травня 2022 (замість 11 лютого 2022)

"Чорна пантера 2" – 22 серпня 2022 (замість 22 травня 2022)

"Капітан Марвел 2" – 22 листопада 2022 (замість 22 липня 2022)

"Смерть на Нілі" – 17 вересня 2022

"Ненаситний" (Antlers) – знято з прокату

Читайте також: Фільм Сутінки: у мережі з'явилось епічне відео з усіма зітханнями Белли