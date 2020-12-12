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Студія Disney знову перенесла дати виходу нових фільмів: від Кінгсмена до Чорної пантери 2

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Нові дати прем'єр від Disney - фото 1
Нові дати прем'єр від Disney

Кіностудія Disney прийняла рішення вкотре змінити дати прем'єр своїх стрічок по всьому світу. Коли фанати зможуть оцінити нові стрічки – читайте далі.

Під час Дня інвесторів Disney здивував анонсом понад сотні новеньких серіалів та кіно, однак пандемія коронавірусу змусила компанію переглянути прем'єри деяких з них.

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Так виглядають зміни у графіку виходу найочікуваніших фільмів від Disney.

  • "Kingsman: Люди короля" – 12 березня 2021 (замість 21 лютого 2021)
  • "Персонаж (Free Guy)" – 21 травня 2021 (замість осені 2020)
  • "Смерть на Нілі" – 17 вересня
  • "Тор: Любов та грім" – 22 травня 2022 (замість 11 лютого 2022)
  • "Чорна пантера 2" – 22 серпня 2022 (замість 22 травня 2022)
  • "Капітан Марвел 2" – 22 листопада 2022 (замість 22 липня 2022)
  • "Смерть на Нілі" – 17 вересня 2022
  • "Ненаситний" (Antlers) – знято з прокату

via GIPHY

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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