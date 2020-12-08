Фільм Сутінки: у мережі з'явилось епічне відео з усіма зітханнями Белли

Якщо ви встигли забути про існування стрічки "Сутінки", то Amazon виправить цю ситуацію, адже презентував ролик про особливість головної героїні. Скільки разів Белла зітхнула під час фільму – тепер це питання має відповідь.

Amazon Prime Video випустив ролик з усіма моментами з фільму "Сутінки" 2008 року, на яких Белла Свон важко зітхає від свого життя. Таким чином сервіс нагадав, що тепер популярна стрічка доступна онлайн.

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"Глибоко вдихніть, а тоді видихніть...драматично. Крістен Стюарт у ролі Белли в "Сутінках" тут, щоб показати вам, що зітхання може означати мільйон різних речей. І ми вважаємо, що це прекрасно", – йдеться в описі.

До слова, за 120 хвилин головна героїня встигла зітхнути 41 раз. Скільки ж таких видихів трапилось за всю трилогію стрічок, яка базується на сазі Стефані Маєр, поки невідомо. А от коментатори додали, що було б веселіше, якби нарізка була зроблена без прив'язки до контексту, адже персонаж Белли колись вже встиг побувати мемом про особливу "емоційність".

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