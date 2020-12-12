Крістіан Бейл зіграє лиходія в новому фільмі Marvel

Актор Крістіан Бейл приєднався до акторського складу фільму Тор: любов і грім. Вихід картини запланований на 6 травня 2022 року.

Про це повідомляється на сторінці Marvel Studios в Twitter.

І ще: Фільм Сутінки: у мережі з'явилось епічне відео з усіма зітханнями Белли

Раніше повідомлялося, що він перетвориться на лиходія. Зараз же стало відомо, що Бейлу дісталася роль Горра М'ясника Богів.

Горр М'ясник Богів з'явився у другому випуску серії коміксів Thor: God of Thunder. Згідно з розказаною в коміксі історією, він був жителем безіменної планети, які просив богів милості для себе і своєї сім'ї. Коли боги не почули його, він втратив віру. Одного разу Горр побачив, як з неба впали поранені божество і демон. Він забрав зброю мертвого демона і вбив божество, а потім вирушив подорожувати по всесвіту і вбивати інших богів.

Academy Award-winning actor Christian Bale will join the cast of Thor: Love and Thunder as the villain Gorr the God Butcher. In theaters May 6, 2022. pic.twitter.com/fWS4UuP2oM — Marvel Studios (@MarvelStudios) December 11, 2020

Це цікаво: Американські боги: дивіться новий трейлер третього сезону серіалу