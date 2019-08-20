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Студентка зі США показала, як правильно пакувати валізу: фотофакт

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Як складати одяг в сумку - фото 1
Як складати одяг в сумку

Юна американка стикнулась із популярною проблемою далеких поїздок - браком місця та великою кількістю одягу. Але ця дівчина знає, як помістити все необхідне!

19-річна Елізабет Чайлдс з Вашингтона готувалась до осіннього семестру в коледжі у Північній Кароліні. Зважаючи на те, що на навчання дівчина мала відправитись літаком, у неї були обмеження щодо багажу у 50 фунтів (близько 20 кг).

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Але Ліз, як і звичайна дівчина, мала вдосталь речей та 9 пар взуття, які обов'язково їй би знадобились. Тому студентка змотала весь одягу рулонами та все ж вмістила все в одну сумку, чим поділилась зі своїми читачами у Twitter.

"Вручіть мені винагороду", – відзначила дівчина, показавши фото речей у розкладеному та запакованому вигляді. І справді, Лізі можна вручити диплом за складання одягу для мандрівок!

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Джерело: yahoo
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