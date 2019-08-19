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Форс-мажори: у новому сезоні тонко згадали про Меган Маркл (відео)

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У Форс-мажорах згадали Меган Маркл - фото 1
У Форс-мажорах згадали Меган Маркл / The Express Tribune

У новому сезоні серіалу Форс-мажори (Suits) згадали про Меган Маркл, яка раніше грала одну із головних ролей. Вийшло доволі мило!

Фінальний 9 сезон серіалу Форс-мажори вже активно виходить на екранах, а його творці не впустили можливість згадати про герцогиню Сассекську. Саме роль Рейчел принесла Меган Маркл чималу славу, однак заради кохання та шлюбу з принцом Гаррі їй довелось попрощатися з кар'єрою.

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В одній зі свіжих серій фанати побачили доволі приємну та милу сцену, у якій режисери вирішила тонко згадати про Меган. Йдеться про те, що чоловік Рейчел Майк Росс розповідає про її життя у Сіетлі, куди героїня перебралась наприкінці 7 сезону. Коли у нього запитують, як у неї справи, Майк зазначає: "Якщо я скажу вам, наскільки все добре, ви мені не повірите". І справді, у Меган все значно крутіше, аніж можна було подумати ще кілька років тому.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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