Студентка створила світловий меч джедаїв

Студентка варшавського Політехнічного університету Олександра Флішкевіч створила джедайський світловий меч. Дівчина надрукувала рукоятку знаменитої зброї на принтері, а всередину помістила оптичну лінзу і лазер.

Дівчина розповіла, що руків'я меча вона надрукувала на 3D-принтері. У рукоятку вставила лазер зеленого кольору зі спеціальною оптичною лінзою. Довжина "клинка", за словами студентки, може бути від 30 до 40 сантиметрів.

І ще: Винахідлива вчителька показала будову тіла людини на собі з допомогою купальника: фото

Меч є точною копією зброї, яку використовують адепти Світлої Сторони Сили у фантастичній сазі Зоряні війни. Олександра Флішкевіч також додала, що її джедайський меч безпечний і пошкодити нікого не зможе.

Читайте також: Болгарська студентка зробити десяток операції, щоб стати Барбі