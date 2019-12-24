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Студентка створила світловий меч джедаїв
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Студентка варшавського Політехнічного університету Олександра Флішкевіч створила джедайський світловий меч. Дівчина надрукувала рукоятку знаменитої зброї на принтері, а всередину помістила оптичну лінзу і лазер.
Дівчина розповіла, що руків'я меча вона надрукувала на 3D-принтері. У рукоятку вставила лазер зеленого кольору зі спеціальною оптичною лінзою. Довжина "клинка", за словами студентки, може бути від 30 до 40 сантиметрів.
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Меч є точною копією зброї, яку використовують адепти Світлої Сторони Сили у фантастичній сазі Зоряні війни. Олександра Флішкевіч також додала, що її джедайський меч безпечний і пошкодити нікого не зможе.
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