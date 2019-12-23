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Болгарська студентка зробити десяток операції, щоб стати Барбі

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Болгарка хоче стати лялькою Барбі - фото 1
Болгарка хоче стати лялькою Барбі / Daily Mail

Молода дівчина з Болгарії мріє стати копією Барбі, тому провела понад 15 різних процедур зі зміни зовнішності. Щоправда, ефект доволі неоднозначний.

22-річна студентка Андреа Іванова (Andrea Ivanova) з Болгарії зробила більше як 15 операцій та процедур за рік, щоб наблизитись до свого ідеалу – зовнішності ляльки Барбі. Дівчина навіть робить такий же яскравий макіяж та використовує накладні вії. Вона з дитинства любила Барбі та мріяли, що коли-небудь таки буде виглядати, як лялька.

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І справді, не минуло багато років, як Андреа збільшила губи та груди. Щоправда, такі зміни не лише потішили її, а й багатьох чоловіків, які засипали дівчину інтимними пропозиціями. І це не дивно, оскільки сторінка дівчини в Instagram переповнена відвертими знімками та скріншотами з новинних сайтів.

"Більшість з них пропонували мені 10 тисяч левів (більше як 132 тисячі гривень). Це великі гроші, але я відмовлялась", –зізнається сама Андреа, яка не збирається зупинятись на шляху до свого ідеального образу. Але в мережі зовнішність дівчини сприймають не однозначно і часто засипають її критикою.

Болгарська студентка зробити десяток операції, щоб стати Барбі - фото 375744

Болгарська студентка зробити десяток операції, щоб стати Барбі - фото 375745

Болгарська студентка зробити десяток операції, щоб стати Барбі - фото 375746

Болгарська студентка зробити десяток операції, щоб стати Барбі - фото 375747

Болгарська студентка зробити десяток операції, щоб стати Барбі - фото 375748

Джерело всіх фото: instagram.com/andrea.andrea345

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Джерело: thesun.co.uk
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