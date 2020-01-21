Студентка навчилася економити гроші кожного місяця завдяки їжі

Бет Хенкок знайшла доволі простий спосіб заощадити велику кількість фінансів за тиждень, просто готуючи їжу раз на тиждень, але великими порціями.

Насправді, її експеримент починався з того, що жінка хотіла переконатися в тому, що її сім'я в будні дні харчується здоровою їжею, проте в процесі вона зрозуміла, що крім користі для здоров'я, так вона ще й зменшує бюджет на покупку продуктів.

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За словами Бет, яка вчиться на медсестру: "Я стала готувати їжу партіями після того, як почала вчитися в університеті в вересні 2019 року, тому експеримент почався не так вже й давно. Я готувала великі партії корисної їжі, а потім заморожувала її, щоб моя сім'я могла харчуватися правильно протягом тижня, оскільки я знала, що у мене просто не буде часу готувати в ці дні з самого нуля, оскільки я стала студенткою".

Крім цього, жінка також завела спеціальний планувальник їжі. За його допомогою вся сім'я знає, що є в холодильнику. Зазвичай вона готує великими порціями улюблені страви всієї родини: найрізноманітніші супи, запіканки, соуси для пасти, пастуший пиріг, карі та чилі.

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