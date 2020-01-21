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Студентка навчилася економити гроші кожного місяця завдяки їжі

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Бет Хенкок - фото 1
Бет Хенкок / dailymail

Бет Хенкок знайшла доволі простий спосіб заощадити велику кількість фінансів за тиждень, просто готуючи їжу раз на тиждень, але великими порціями.

Насправді, її експеримент починався з того, що жінка хотіла переконатися в тому, що її сім'я в будні дні харчується здоровою їжею, проте в процесі вона зрозуміла, що крім користі для здоров'я, так вона ще й зменшує бюджет на покупку продуктів.

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За словами Бет, яка вчиться на медсестру: "Я стала готувати їжу партіями після того, як почала вчитися в університеті в вересні 2019 року, тому експеримент почався не так вже й давно. Я готувала великі партії корисної їжі, а потім заморожувала її, щоб моя сім'я могла харчуватися правильно протягом тижня, оскільки я знала, що у мене просто не буде часу готувати в ці дні з самого нуля, оскільки я стала студенткою".

Студентка навчилася економити гроші кожного місяця завдяки їжі - фото 381280

Студентка навчилася економити гроші кожного місяця завдяки їжі - фото 381281

Студентка навчилася економити гроші кожного місяця завдяки їжі - фото 381282

Студентка навчилася економити гроші кожного місяця завдяки їжі - фото 381283

Крім цього, жінка також завела спеціальний планувальник їжі. За його допомогою вся сім'я знає, що є в холодильнику. Зазвичай вона готує великими порціями улюблені страви всієї родини: найрізноманітніші супи, запіканки, соуси для пасти, пастуший пиріг, карі та чилі.

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Джерело: dailymail
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