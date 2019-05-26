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Glass Enterprise Edition 2: Google представила "розумні" окуляри

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Glass Enterprise Edition 2 - фото 1
Glass Enterprise Edition 2 / digitaltrends

Компанія Google представила "розумні" окуляри Glass Enterprise Edition 2. Гаджет отримав велику продуктивність, в порівнянні з попередником, і оновлену програмну платформу.

Новий продукт орієнтований на бізнес. Як і його попередник, оновлені смарт-окуляри продаються для корпоративного користувача і не доступні для широкого споживача. Google Glass Enterprise Edition 2 працюють на платформі Qualcomm Snapdragon XR1, яка розроблена спеціально для додатків доповненої і віртуальної реальності.

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За словами Google, новий чотириядерний процесор з частотою 1,7 ГГц є "значно потужнішим", ніж Intel Atom SoC в попередньої моделі Google Glass Enterprise. Він не тільки забезпечить кращу продуктивність, але також збільшить час використання акумулятора місткістю 820 мАг.

Новий порт USB-C забезпечує швидший час зарядки, тому користувач може витрачати більше часу на носіння окулярів і менше часу на їхню зарядку.

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Джерело: digitaltrends
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