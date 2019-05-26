Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Володимир Зеленський ЗНО Холостяк

PlayStation 5: стали відомі переваги майбутньої консолі

  • 16
PlayStation 5 - фото 1
PlayStation 5 / hronika

Компанія Sony на закритому заході продемонструвала переваги приставки нового покоління в порівнянні з PlayStation 4 Pro. Новий гаджет зможе видавати контент у роздільній здатності 8К, а також отримає більшу швидкість завантаження.

Відео було зняте журналістом The Wall Street Journal під час закритого показу на прем'єрі ексклюзиву Spider-Man. Виробник поки не став розкривати назву приставки. Очікується що це буде PlayStation 5.

І ще: Glass Enterprise Edition 2: Google представила "розумні" окуляри

Нова консоль, презентація якої повинна відбутися в майбутньому році, отримає сумісність з іграми для PS4.

При цьому ключовими її перевагами стануть видача контенту в роздільній здатності 8К, а також швидкість завантаження, яка буде збільшена завдяки переходу на SSD-накопичувач. У відео продемонстровано, що швидкість завантаження стане швидшою приблизно у 10 разів.

Читайте також: Коли корисно знімати чохол зі смартфона: єдиний випадок

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Оренда квартир у Львові: поради з власного досвіду, як винайняти житло
  • 23 травня, 21:25
  • 389
Сучасна рок-музика: нові альтернативні треки тижня
  • Вчора, 11:22
  • 156
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 15 квітня, 08:00
  • 741
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології