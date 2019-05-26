PlayStation 5: стали відомі переваги майбутньої консолі

Компанія Sony на закритому заході продемонструвала переваги приставки нового покоління в порівнянні з PlayStation 4 Pro. Новий гаджет зможе видавати контент у роздільній здатності 8К, а також отримає більшу швидкість завантаження.

Відео було зняте журналістом The Wall Street Journal під час закритого показу на прем'єрі ексклюзиву Spider-Man. Виробник поки не став розкривати назву приставки. Очікується що це буде PlayStation 5.

І ще: Glass Enterprise Edition 2: Google представила "розумні" окуляри

Нова консоль, презентація якої повинна відбутися в майбутньому році, отримає сумісність з іграми для PS4.

При цьому ключовими її перевагами стануть видача контенту в роздільній здатності 8К, а також швидкість завантаження, яка буде збільшена завдяки переходу на SSD-накопичувач. У відео продемонстровано, що швидкість завантаження стане швидшою приблизно у 10 разів.

Sony's official video comparing performance of PS4 Pro vs next-gen PlayStation pic.twitter.com/2eUROxKFLq — Takashi Mochizuki (@mochi_wsj) May 21, 2019

Читайте також: Коли корисно знімати чохол зі смартфона: єдиний випадок