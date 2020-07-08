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Чому не можна заливати бетон біля качок: епічне фото

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Як качки заважають ремонтам - фото 1
Як качки заважають ремонтам

Тема ремонту завжди є дуже популярною, болючою та смішною водночас. Якщо до провалів архітекторів звикли всі, то проти сил природи не підеш. Зацініть!

На платформі Reddit користувач з ніком BluestarHUS показав епічне фото ділянки біля нового будинку, яке за короткий час піднялось в топи. Допис зібрав понад тисячу коментарів та більше як 38 тисяч балів. А все тому, що біль від побаченого відчув кожен.

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"Бригада з укладки дороги заливала бетон у новому будинку біля ставка з качками. Вони пішли на обід, а повернулись до цього...", – відзначив автор. Важко уявити, які емоції були у працівників, адже замість ідеальної доріжки можна побачити витвір мистецтва качиними лапками.

Reddit - фото 414638
Reddit

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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