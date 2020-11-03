Студентам індонезійської академії дозволили платити за навчання кокосами

Студентам туристичної академії Venus One на індонезійському острові Балі офіційно дозволили оплачувати навчання зібраними кокосами і листям моринги. Це допоможе учням, чиє фінансове становище постраждало через пандемію COVID-19.

За словами представника навчального закладу Ваян Пасік Аді Путра, до цього нововведення студенти могли платити за навчання у розстрочку.

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"Ми повинні навчати студентів, щоб вони використовували природні ресурси, які їх оточують. Таким чином, коли пандемія закінчиться, вони придбають важливий досвід і їх не можна буде назвати звичайними працівниками", – розповів Ваян Пасік.

Він додав, що із зібраних студентами кокосів в академії будуть виробляти масло, а потім продавати його. А з листя моринги готуватимуть мило.

Представник академії Ваян Пасік Аді Путра

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