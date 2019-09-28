Студент, який розважається на парах, став зіркою мережі: відео

У мережі не можуть втримати усмішку від витівок веселого студента, який завершує навчання. Хлопець вирішив попрощатись з університетом доволі креативно. Зацініть!

На платформі Reddit користувач з ніком LilBytez поділився відео епічної поведінки одного зі студентів, яке за короткий час опинилось у трендах. За кілька годин допис переглянули понад 29 тисяч осіб, а ще більш як 800 залишили коментарі.

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"Чувак залишає навчання, тому він вирішив влаштувати безлад на заняттях", – відзначив автор. І тепер стає зрозуміло, чому викладачі дозволяють сміливця попивати саморобний виноградний сік, займатись йогою, гучно слухати музику та навіть чистити зуби під час лекцій.

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