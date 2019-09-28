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Студент, який розважається на парах, став зіркою мережі: відео

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Креативний студент підкорив Reddit - фото 1
Креативний студент підкорив Reddit

У мережі не можуть втримати усмішку від витівок веселого студента, який завершує навчання. Хлопець вирішив попрощатись з університетом доволі креативно. Зацініть!

На платформі Reddit користувач з ніком LilBytez поділився відео епічної поведінки одного зі студентів, яке за короткий час опинилось у трендах. За кілька годин допис переглянули понад 29 тисяч осіб, а ще більш як 800 залишили коментарі.

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"Чувак залишає навчання, тому він вирішив влаштувати безлад на заняттях", – відзначив автор. І тепер стає зрозуміло, чому викладачі дозволяють сміливця попивати саморобний виноградний сік, займатись йогою, гучно слухати музику та навіть чистити зуби під час лекцій.

Dude is dropping out so he decided to be a disturbance in classes from r/trashy

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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